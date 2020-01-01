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"Увидимся на войне": Чисора обратился к Паркеру

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Британец жаждет скорее вернуться в ринг.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский боксер супертяжелего веса Дерек Чисора отреагировал на объявление его поединка против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера. 

Чисора рад тому, что удалось согласовать условия поединка, однако боится, что Паркер может отказаться от него, как случилось в 2019 году.

"Сейчас мы на том же этапе, что и в 2019 году. Я прибыл в Вегас, чтобы встретиться с Джозефом лицом к лицу. Уже тогда я знал, что этот парень не будет драться, ведь увидел страх в его глазах. В итоге все так и вышло. Сейчас же я надеюсь, все будет иначе, и Паркер не откажется от поединка.

Я с нетерпением жду боя и своего возвращения в ринг, ведь очень люблю драться. Это мое любимое занятие. Удачи Джозефу и его новой команде. Увидимся на войне", - приводит слова Чисоры BOXING TALK.

Напомним, бой Чисора - Паркер состоится первого мая в Великобритании. 

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Теги: Дерек Чисора, бокс, Джозеф Паркер
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