"Увидимся на войне": Чисора обратился к Паркеру

Британец жаждет скорее вернуться в ринг.

Британский боксер супертяжелего веса Дерек Чисора отреагировал на объявление его поединка против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера.

Чисора рад тому, что удалось согласовать условия поединка, однако боится, что Паркер может отказаться от него, как случилось в 2019 году.

"Сейчас мы на том же этапе, что и в 2019 году. Я прибыл в Вегас, чтобы встретиться с Джозефом лицом к лицу. Уже тогда я знал, что этот парень не будет драться, ведь увидел страх в его глазах. В итоге все так и вышло. Сейчас же я надеюсь, все будет иначе, и Паркер не откажется от поединка.

Я с нетерпением жду боя и своего возвращения в ринг, ведь очень люблю драться. Это мое любимое занятие. Удачи Джозефу и его новой команде. Увидимся на войне", - приводит слова Чисоры BOXING TALK.

Напомним, бой Чисора - Паркер состоится первого мая в Великобритании.