Чисора и Паркер договорились о бое: названа дата

Британец подтвердил проведение боя.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-10, 23 КО) проведет поединок против новозеландца Джозеф Паркер (28-2, 21 КО) 1 мая 2021 года.

Об этом Чисора сообщил в своем Instagram.

Ранее боксеры пообщались по видеосвязи и договорились о бое на эту дату.

Чисора сообщал, что ведутся переговоры о проведении поединка в Лондоне.

Поединок Чисора - Паркер должен будет пройти в Великобритании в платной трансляции. В рамках этого же вечера выступит объединенная чемпионка мира в легком весе Кэти Тейлор (17-0, 6 КО). 34-летний боксерша из Ирландии, вероятно, встретится с Наташей Йонас (9-1-1, 7 КО).