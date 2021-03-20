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Чисора и Паркер договорились о бое: названа дата

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Британец подтвердил проведение боя.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-10, 23 КО) проведет поединок против новозеландца Джозеф Паркер (28-2, 21 КО) 1 мая 2021 года. 

Об этом Чисора сообщил в своем Instagram.

Ранее боксеры пообщались по видеосвязи и договорились о бое на эту дату.

Чисора сообщал, что ведутся переговоры о проведении поединка в Лондоне. 

Поединок Чисора - Паркер должен будет пройти в Великобритании в платной трансляции. В рамках этого же вечера выступит объединенная чемпионка мира в легком весе Кэти Тейлор (17-0, 6 КО). 34-летний боксерша из Ирландии, вероятно, встретится с Наташей Йонас (9-1-1, 7 КО).

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Теги: Дерек Чисора, Джозеф Паркер, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
vladimir30kh    20.03.2021, 11:42
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vladimir30kh
Дайте їм піпєткіна для розігріву перед боєм ))))))
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