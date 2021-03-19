Хирн намерен организовать бой Усик - Джойс в Киеве

Промоутер рассказал о главной проблеме в переговорах.

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал последние новости об организации поединка украинца Александра Усика против британца Джо Джойса.

Интересно, что Хирн сообщил о желании провести бой в столице Украины.

"Бой Усик – Джойс утвержден и санкционирован за "временный" титул. Я уверен, он состоится.

Самая большая проблема на текущий момент - это раздел гонораров. Мне кажется, 80 на 20 - это тот раздел гонорара, который обсуждается, потому что они учитывают предыдущие гонорары. И очевидно, что Усик зарабатывал намного больше денег, чем Джойс. Вот в чем я вижу главные споры. Я вижу, что этот бой уйдет на торги.

По моему разговору с Усиком, - он хочет сделать бой в Киеве. Я бы с радостью сделал бой для Усика в Киеве. Я всегда хотел это осуществить. Конечно, Джо хочет поединка в Британии, но все равно будет рад поехать и в Киев. Организацию этого поединка нужно ускорить", - отметил Хирн IFL TV.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика опроверг переговоры с командой Джойса.