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Хирн намерен организовать бой Усик - Джойс в Киеве

Комментариев: 3
Промоутер рассказал о главной проблеме в переговорах.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал последние новости об организации поединка украинца Александра Усика против британца Джо Джойса.

Интересно, что Хирн сообщил о желании провести бой в столице Украины.

"Бой Усик – Джойс утвержден и санкционирован за "временный" титул. Я уверен, он состоится.

Самая большая проблема на текущий момент - это раздел гонораров. Мне кажется, 80 на 20 - это тот раздел гонорара, который обсуждается, потому что они учитывают предыдущие гонорары. И очевидно, что Усик зарабатывал намного больше денег, чем Джойс. Вот в чем я вижу главные споры. Я вижу, что этот бой уйдет на торги.

По моему разговору с Усиком, - он хочет сделать бой в Киеве. Я бы с радостью сделал бой для Усика в Киеве. Я всегда хотел это осуществить. Конечно, Джо хочет поединка в Британии, но все равно будет рад поехать и в Киев. Организацию этого поединка нужно ускорить", - отметил Хирн IFL TV.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика опроверг переговоры с командой Джойса.

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Теги: Александр Усик, бокс, Энди Хирн, Джо Джойс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.03.2021, 15:10
Оценка:  0
гость
Предвкушаю позорище ватного усика когда в Киеве все будут болеть за Джойса)))))))
петенька  (аноним)  19.03.2021, 14:59
Оценка:  0
петенька
После поражения от Джойса, благодарные украинцы поставят памятник Джо. А Усика обоссу в подворотне, предварительно добавив пиздюлей.
pусский  (аноним)  19.03.2021, 14:35
Оценка:  0
pусский
Никто не хочет драться в Киеве, даже Кличко-младшая там програла Россу Пьюрити за копейки! А с тех пор пор там развелись майдауны и прочие ляшковцы, появляться в этом рассаднике фриков небезопасно!
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