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Фьюри: Я до сих пор не нашел боксера, способного превзойти меня

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Тайсон сравнил себя с киборгом из фильмов.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что ни один из его соперников не смог навязать ему борьбу в ринге.

"Все дело в том, что я до сих пор ищу вызов для себя. Мне приходится делать это на протяжении последних тринадцати лет, что выступаю в профессионалах. За это время я так и и не нашел боксера, способного превзойти меня.

Это правда - я так и не нашел его. И даже если я отойду от дел, то все равно останусь непобежденным. Я как киборг из фильмов - меня не остановить", - заявил Фьюри в интервью IFL TV.

Напомним, что в следующем поединке Тайсон должен встретиться с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что стороны подписали контракт на два поединка.

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