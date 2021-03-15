Джошуа и Фьюри договорились о двух поединках

Боксеры подписали контракт.

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри подписали соглашение о проведении двух поединков друг с другом.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

Победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Переговоры сторон перешли на бумагу, и в течение следующих нескольких недель мы будем усердно работать, чтобы определить место и дату крупнейшего боя в боксе", — заявил Хирн.

Для проведения поединка рассматриваются Великобритания, США, Китай, Сингапур, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия.