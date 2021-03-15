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Джошуа и Фьюри договорились о двух поединках

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Боксеры подписали контракт.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри подписали соглашение о проведении двух поединков друг с другом.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

Победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Переговоры сторон перешли на бумагу, и в течение следующих нескольких недель мы будем усердно работать, чтобы определить место и дату крупнейшего боя в боксе", — заявил Хирн.

Для проведения поединка рассматриваются Великобритания, США, Китай, Сингапур, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия.

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Теги: Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  15.03.2021, 19:23
Оценка:  0
pусский
Я даже пёрнуть не смог от счастья, наконец-то Фьюри станет первым абсолютом по 4 версиям!
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