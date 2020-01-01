Бенавидес бросил вызов трем топовым боксерам среднего веса

Американец хочет поединка с Канело, Плантом и Чарло.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе американец Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) одержал победу в бою с соотечественниом Рональда Эллиса (18-2-2, 12 KO).

После боя Бенавидес поделился планами на будущее и бросил вызов трем топовым боксерам дивизиона.

“Я хочу большие бои и сильных соперников. Говоря от имени фанатов, думаю, они также хотели бы меня увидеть в поединке с одним из лидеров нашего дивизиона, да и не только. Я люблю наносить удары и нокаутировать соперников и готов это доказать в бою с любым оппонентом. Мне нужен Джермалл Чарло, Сауль Альварес и Калеб Плант“, - заявил боксер в комментарии FightHype.