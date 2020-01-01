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Промоутер Усика опроверг переговоры с командой Джойса

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Команда украинца ждет сперва объявления поединка Фьюри - Джошуа.
Александр Уиск и Александр Красюк
Александр Уиск и Александр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk/

Промоутер украинского боксера супертяжелого веса Александра Усика Александр Красюк не ведет переговоры с промоутером Джо Джойса Фрэнком Уорреном о поединке за временный титул WBO.

Об этом Красюк рассказал в интервью Fred Talks Fighting.

“Я говорил с Джорджем Уорреном. Он звонил мне в январе. Мы обменились несколькими сообщениями и звонками, а затем все это прекратилось.

Несколько дней назад менеджер Джойса заявил, что он ведет переговоры с Эгисом Климасом, но это неправда. Климас даже никогда не слышал о нем. На данном этапе мы не ведем никаких переговоров“, - сообщил Красюк.

При этом промоутер дал понять, что не собирается общаться с Уорреном до официального объявления боя Джошуа – Фьюри.

“Если бой Джошуа - Фьюри не анонсируют или перенесут, то зачем мне говорить о поединке с Джойсом? Тогда следующим соперником Усика станет не он, а Эй Джей. Александру нужен пояс“, - добавил он.

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Теги: Александр Красюк, Александр Усик, Джо Джойс, Фрэнк Уоррен
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