Промоутер Усика опроверг переговоры с командой Джойса

Команда украинца ждет сперва объявления поединка Фьюри - Джошуа.

Промоутер украинского боксера супертяжелого веса Александра Усика Александр Красюк не ведет переговоры с промоутером Джо Джойса Фрэнком Уорреном о поединке за временный титул WBO.

Об этом Красюк рассказал в интервью Fred Talks Fighting.

“Я говорил с Джорджем Уорреном. Он звонил мне в январе. Мы обменились несколькими сообщениями и звонками, а затем все это прекратилось.

Несколько дней назад менеджер Джойса заявил, что он ведет переговоры с Эгисом Климасом, но это неправда. Климас даже никогда не слышал о нем. На данном этапе мы не ведем никаких переговоров“, - сообщил Красюк.

При этом промоутер дал понять, что не собирается общаться с Уорреном до официального объявления боя Джошуа – Фьюри.

“Если бой Джошуа - Фьюри не анонсируют или перенесут, то зачем мне говорить о поединке с Джойсом? Тогда следующим соперником Усика станет не он, а Эй Джей. Александру нужен пояс“, - добавил он.