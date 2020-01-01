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Хирн считал, что Ломаченко одолеет Лопеса

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Позже промоутер осознал свою ошибку.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн не верил в Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) перед его поединком с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

Об этом Хирн поведал в интервью YouTube-каналу Fino Boxing.

“Безусловно, я бы хотел сотрудничать с Теофимо. Он мне нравится. Я считаю, что он великолепен. Лопес вышел в ринг и отбоксировал с одним из лучших бойцов pound-for-pound. Я не думал, что ему следовало соглашаться на этот бой. Когда Лопес победил Комми, я считал, что будет правильно, если ему позволят провести две защиты и сделать себе имя, поскольку он все еще не был звездой, а уже затем сведут его с Ломаченко.

Он сказал, что хочет драться с Ломаченко сейчас. Я думал, что Лопес не победит в этом бою. Мне казалось, что он проиграет каждый раунд. Как же я ошибался. Он выдал отличное выступление“, - рассказал промоутер.

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