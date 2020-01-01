Бенавидес досрочно победил Эллиса

Рефери остановил поединок в 11-м раунде.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес одержал победу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде над Рональдом Эллисом в отборочном поединке по версии WBC во втором среднем весе.

По ходу поединка инициатива практически всегда была на стороне Бенавидеса, а в 11-м раунде из-за большого количества ударов со стороны Дэвида рефери решил досрочно остановить поединок.

Всего Бенавидес выбросил 733 удара, из которых 341 оказался точным, против 184 из 670 у Эллиса. Точность силовых ударов Бенавидеса превысила 50% — 289 из 531.