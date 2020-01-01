Эстрада взял реванш за поражение 2012 года

Хуан Франсиско Эстрада одержал близкую победу над Гонсалесом.

Мексиканец Хуан Франсиско Эстрада (42-3, 28 KO) победил никарагуанца Романа Гонсалеса (50-3, 41 KO) в объединительном поединке двух чемпионов мира по версиям WBC и WBA второго наилегчайшего веса.

Бой продлился все отведенные 12 раундов. В некоторых раундах было сложно отдать кому-то преимущество, хотя в разменах удары Гонсалеса казались сильнее и отчетливее. Никарагуанский боксер выбросил за бой 391 удар, а его соперник - 314.

Карточки судей были в пользу Хуана Франсиско Эстрады — 117:111, 115:113, 113:115.

Эта победа компенсировала поражение Эстрады в 2012 году.