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Ушел из жизни бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

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Легендарный американский боксер скончался в возрасте 66 лет.
Марвин Хаглер
Марвин Хаглер
Getty Images

В США скоропостижно скончался экс-чемпион мира по боксу в средней весовой категории Марвин Хаглер.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на пост его супруги в Facebook.

"Мне очень жаль сообщать вам эту грустную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своем доме в Нью-Гэмпшире (США). Наша семья просит вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время", - написала супруга.

Один из сыновей Хаглера рассказал изданию, что его отец был доставлен в больницу в Нью-Гэмпшире в субботу, 13 марта, после того, как у него дома возникли проблемы с дыханием и боли в груди. Примерно через 4 часа семья была уведомлена о его смерти, причина которой пока не установлена.

Хаглер считается одним из лучших средневесов в истории. Ранее он признавался боксером десятилетия (1980-е). Он провел 12 защит своих титулов чемпиона мира. За свою карьеру побеждал Роберто Дюрана, Томаса Хернса, Джона Мугабе и других.

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Теги: Марвин Хаглер, бокс
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