Беринчик готов сразиться с Санчесом

Украинец завершил подготовку к бою.

Тренировочный сбор украинского проспекта легкого веса Дениса Беринчика (14-0, 8 КО) перед боем против чилийца Хосе Санчеса (18-1, 7 КО) подошел к концу.

Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram.

Беринчик отметил, что к грядущему бою он готовился в Кривом Роге.

Поединок Беринчик - Санчес состоится 21 марта и станет главным событием вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах. На кону - титул интернационального чемпиона WBO в легком весе, которым владеет украинец.