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Фьюри не тренируется с осени, ожидая даты боя

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Британец признался, что отдыхает и ждет новостей по будущему поединку.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) объявил, что не тренировался с ноября и не планирует начинать сборы до объявления даты его объединительного поединка с Энтони Джошуа (24-1, 21 KO).

По слухам, вскоре о поединке будет объявлено, а состоится он 26 июня или 3 июля.

"С декабря 2017 года я все время тренировался. Через день после боя я возвращался в тренировочный зал. Я устал, мне нужно было отдохнуть. Весь прошлый год я тренировался перед третьим боем с Деонтеем Уайлдером, который не состоялся. В ноябре Шугар Хилл и Энди Ли ушли домой, а я отдыхаю", - сказали британцы.

"Кажется, все знают, где и когда состоится мой бой с Джошуа. Они даже знают, сколько я за это заработаю, но мне эти вещи никто не подтверждал. В конце прошлого года мой энтузиазм немного угас, мне потребовалась регенерация. Пока я не узнаю подробностей поединка, я не вернусь к тренировкам", - добавил Фьюри.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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