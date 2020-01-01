Украинец Руденко проведет бой за титул WBO Global

Украинский супертяжеловес проведет поединок в Киеве.

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко (33-5-1, 20 KO) следующий свой бой проведет в Киеве 11 апреля.

На столичной арене ACCO International 37-летний Руденко встретится с представителем ЮАР Тианом Фиком (9-0, 5 KO). На кону будет поединок за титул WBO Global в супертяжелом весе. Об этом пишет промоутерская компания Top Boxing Generation.

Последний раз Руденко боксировал в сентябре 2020 года, когда единогласным решением судей победил соотечественника Константина Довбыщенко.