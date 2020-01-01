Переключиться на мобильную версию

Украинец Руденко проведет бой за титул WBO Global

Комментариев: 0
Украинский супертяжеловес проведет поединок в Киеве.
Андрей Руденко
Андрей Руденко
boxnews.com.ua

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко (33-5-1, 20 KO) следующий свой бой проведет в Киеве 11 апреля.

На столичной арене ACCO International 37-летний Руденко встретится с представителем ЮАР Тианом Фиком (9-0, 5 KO). На кону будет поединок за титул WBO Global в супертяжелом весе. Об этом пишет промоутерская компания Top Boxing Generation.

Последний раз Руденко боксировал в сентябре 2020 года, когда единогласным решением судей победил соотечественника Константина Довбыщенко.

Поделись:
Теги: Андрей Руденко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь