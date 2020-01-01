Отец Хэйни: Мы заставим Ломаченко ответить за все оскорбления

Украинец может стать следующим соперником американского чемпиона.

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира в легком весе по версии WBC Дэвина Хэйни, прояснил ситуацию вокруг возможного поединка своего сына с украинцем Василием Ломаченко.

"Без сомнений, мы хотим получить бой с Ломаченко. Мне все равно, что утверждают СМИ. Важно лишь то, что говорит сам Ломаченко, а он сказал, что готов, что у него достаточно времени на подготовку.

Этот парень назвал Дэвина трусом, но мы заставим его ответить за все оскорбления. Думаю, боя состоится. Ему не было смысла заявлять о готовности сразиться с вмае, чтобы затем отказываться от боя", - заявил Хэйни-старший в интервью AKHI TV.

Напомним, что Ломаченко и Хэйни в настоящий момент не имеют назначенных поединков.