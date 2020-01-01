Переключиться на мобильную версию

Валлин сделал свой прогноз на потенциальный бой Усик - Джойс

Комментариев: 0
Шведский боксер поведал о главных недостатках Усика.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший претендент на титул WBC в супертяжелом весе Отто Валлин поделился ожиданиями от потенциального боя между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

"Знаю, что эти парни уже встречались в любителях, и Усик выиграл тот поединок. Но нужно признать, что Джойс оказал ему достойное сопротивление. Честно говоря, если бы мне пришлось на кого-то поставить в этом бою, то это был бы Джо. Он крупнее и хорошо двигается в ринге.

Я считаю, что Усик был великолепным "крузером". Но для супертяжей он маловат. А вот Джойс отлично вписывается в этот вес. Как по мне, в конечном итоге Усик не сможет выиграть. Возможно, он выйдет и перебоксирует Джойса в стартовых раундах, но затем Джо перехватит инициативу", - заявил Валлин в интервью Boxing Social.

Напомним, что боксеры уже встречались между собой в 2013 году в рамках полупрофессиональной лиги WSB. Тогда победа осталась за украинцем.

Поделись:
Теги: Отто Валлин, бокс, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь