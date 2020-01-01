Валлин сделал свой прогноз на потенциальный бой Усик - Джойс

Шведский боксер поведал о главных недостатках Усика.

Бывший претендент на титул WBC в супертяжелом весе Отто Валлин поделился ожиданиями от потенциального боя между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

"Знаю, что эти парни уже встречались в любителях, и Усик выиграл тот поединок. Но нужно признать, что Джойс оказал ему достойное сопротивление. Честно говоря, если бы мне пришлось на кого-то поставить в этом бою, то это был бы Джо. Он крупнее и хорошо двигается в ринге.

Я считаю, что Усик был великолепным "крузером". Но для супертяжей он маловат. А вот Джойс отлично вписывается в этот вес. Как по мне, в конечном итоге Усик не сможет выиграть. Возможно, он выйдет и перебоксирует Джойса в стартовых раундах, но затем Джо перехватит инициативу", - заявил Валлин в интервью Boxing Social.

Напомним, что боксеры уже встречались между собой в 2013 году в рамках полупрофессиональной лиги WSB. Тогда победа осталась за украинцем.