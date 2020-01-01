Уайт назвал лучшего британского супертяжеловеса в истории

Это не Энтони Джошуа и не Тайсон Фьюри.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (21-2, 18 КО) считает, что лучшим представителем "королевского дивизиона" в истории является объединенный чемпион мира Леннокс Льюис, а всем дейстующим боксерам до него еще далеко.

Об этом он заявил в комментарии Sky Sports.

"Вы посмотрите на достижения Льюиса, на людей с которыми он сражался, как он сражался и как побеждал. У него два поражения за всю карьеру, и он отмстил обоим парням в реванше. Он очень долго правил в этой весовой категории. Было время, когда никто не мог дотронуться к нему.

Леннокс уничтожал опасных бойцов и делал это за секунды. Посмотрите его послужной список. Он уничтожил Голоту, Гранта и не только. Победил таких соперников как Бруно, Кличко, МакКолла, Туа, Холифилда, Тайсона, Бриггса и этот список можно продолжать.

Конечно, Эдди Хирн хочет, чтобы о Джошуа говорили так же, как и о Льюисе и делает все для этого. Это правильно, так и должен действовать промоутер. Подобная ситуация и с Фьюри. Так что Леннокс Льюис по-прежнему лучший супертяжеловес в истории британского бокса, а не Джошуа или Фьюри", поведал Уайт.