Следующий бой Редкача состоится 17 апреля

Украинец встретится с американцем Прогрейсом.

Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) и бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (25-1, 21 КО) проведут бой 17 апреля. Поединок состоится в Аталанте.

Эту информацию подтвердила компания Thriller Fight Club.

Главным поединком вечера станео бой Джейка Пола против Бена Аскрена.

Также поединок проведут Антонио Тарвера против Фрэнка Мира.

Последний поединок Прогрейс провел в октябре 2020 года. Американец в третьем раунде нокаутировал Хуана Эральдеса.

Редкач в январе 2020 года проиграл Дэнни Гарсии единогласным решением судей. Прошедшей осенью Иван анонсировал возвращение в первый полусредний вес после трех лет в полусреднем дивизионе.