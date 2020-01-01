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Уайт: У Поветкина никогда не было коронавируса

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Британец считает, что его соперник придумал болезнь, чтобы получить больше времени на подготовку.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) заявил, что не верит в то, что его соперник Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) переболел коронавирусом.

"У него никогда не было коронавируса, он просто хотел больше времени на тренировки и подготовку. После ковида нельзя так быстро вылечиться и восстановиться, а у него прям чудо-восстановление.

Но это бокс, и я привык к подобным играм и уловкам. Для того, кто переболел коронавирусом, на фото Поветкин выглядит лучше, чем до болезни. Сомневаюсь, что человек после больничной койки будет так прекрасно выглядеть.

К счастью, наш поединок состоится. Мы пережили несколько переносов, но теперь готовы зажечь", - приводит слова Уайта The Sun.

Напомним, бой Поветкин - Уайт должен был состоятся еще в ноябре 2020 года, но россиянин заболел коронавирусом и поединок перенесли. Он должен состоятся 27 марта 2021 года.

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Теги: Диллиан Уайт, бокс, Александр Поветкин
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