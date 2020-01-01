Хирн - о бое Джошуа и Фьюри: Мы ждем, когда они все подпишут
Промоутер рассказал о состоянии дел перед боем.
Эдди Хирн рассказал, что на данном этапе подготовки к поединку между Джошуа и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, их лагерь ждет, когда все представители "цыганского короля" подпишут контракт.
"Мы ожидаем, когда они подпишут контракт. Понимаете, с их стороны есть много людей, которые должны его подписать. У нас же все немного по-другому. Этот процесс занимает больше времени, чем мы ожидали".
Тем не менее, по информации Хирна, в ближайшее время все должно быть согласовано.
"Прошлым вечером я общался с представителем команды Фьюри, который сказал, что мы должны получить контракт обратно в течение 24-48 часов. Так что посмотрим", - сказал Эдди Хирн.
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