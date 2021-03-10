Красюк - о следующем сопернике Усика: Вообще нифига не понятно

Александр Красюк не знает, кто станет следующим соперником украинца.

Украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 KO) в своем следующем бою должен встретиться с Джо Джойсом (12-0, 11 KO). Однако произойдет это в том случае, если о бое Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) - Тайсон Фьюри (30-0, 21 KO) объявят официально.

Промоутер украинца Александр Красюк, при этом отмечает, что вероятность боя Усик - Джошуа даже не 50/50. Об этом он написал в своем Instagram, отвечая на вопрос пользователя.

- Усик 99% что следующий бой проведет с Джойсом?

- Даже не 50/50. Вообще нифига не понятно. Надо подождать чуток.

Ранее Красюк рассказал о разговоре с президентом WBO который предположил, что Усик станет чемпионом, если победит Джойса.