Переключиться на мобильную версию

Красюк раскритиковал WBO за согласие санкционировать бой Джошуа - Фьюри

Комментариев: 0
Александр Красюк назвал Усика единственной стороной, не получившей выгоды от решения WBO.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг объединительного боя Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

По словам Красюка, вся команда Усика была удивлена решением WBO санкционировать бой, а украинец стал единственной стороной, которая ничего с этого не выиграла.

"Я общался с Александром несколько часов назад. У него все хорошо, он усердно тренируется и набирает кондиции. Мы обсуждали некоторые планы и варианты на будущее, если все пойдет тем путем, который отличается от того, что мы сейчас читаем в интернете. 

Мы рассчитывали, что если Усик был обязательным претендентом полтора-два года, то WBO заставит Энтони Джошуа сначала боксировать с ним. А затем настоящий чемпион, который провел обязательную защиту, сразится за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

К сожалению, мы с удивлением узнали, что WBO согласилась санкционировать бой Джошуа - Фьюри за полноценный пояс и разрешила другому бойцу боксировать за временный пояс. Это стало большим сюрпризом для всех нас. Очевидно, что нам это не понравилось, у нас были совсем другие ожидания.

Александр Усик - единственная сторона, которая не получила никакой выгоды в сложившейся ситуации. Как обязательный претендент он не получил свое право боксировать за титул, взять отступные или сразиться с Энтони Джошуа за большие деньги. Он получил возможность встретиться с Джойсом, который никогда не стоял в очереди и появился внезапно за несколько недель до того, как WBO анонсировала бой.

Конечно, Усик разочарован. Он сказал, что встретится с Джойсом, если это необходимо, но это не то, чего мы ожидали. Мы все обсудили, и он был полностью прав", – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поделись:
Теги: Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь