Красюк раскритиковал WBO за согласие санкционировать бой Джошуа - Фьюри

Александр Красюк назвал Усика единственной стороной, не получившей выгоды от решения WBO.

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг объединительного боя Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

По словам Красюка, вся команда Усика была удивлена решением WBO санкционировать бой, а украинец стал единственной стороной, которая ничего с этого не выиграла.

"Я общался с Александром несколько часов назад. У него все хорошо, он усердно тренируется и набирает кондиции. Мы обсуждали некоторые планы и варианты на будущее, если все пойдет тем путем, который отличается от того, что мы сейчас читаем в интернете.

Мы рассчитывали, что если Усик был обязательным претендентом полтора-два года, то WBO заставит Энтони Джошуа сначала боксировать с ним. А затем настоящий чемпион, который провел обязательную защиту, сразится за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

К сожалению, мы с удивлением узнали, что WBO согласилась санкционировать бой Джошуа - Фьюри за полноценный пояс и разрешила другому бойцу боксировать за временный пояс. Это стало большим сюрпризом для всех нас. Очевидно, что нам это не понравилось, у нас были совсем другие ожидания.

Александр Усик - единственная сторона, которая не получила никакой выгоды в сложившейся ситуации. Как обязательный претендент он не получил свое право боксировать за титул, взять отступные или сразиться с Энтони Джошуа за большие деньги. Он получил возможность встретиться с Джойсом, который никогда не стоял в очереди и появился внезапно за несколько недель до того, как WBO анонсировала бой.

Конечно, Усик разочарован. Он сказал, что встретится с Джойсом, если это необходимо, но это не то, чего мы ожидали. Мы все обсудили, и он был полностью прав", – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.