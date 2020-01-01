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Президент WBO заявил, что Усик станет чемпионом, если победит Джойса

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Александр Красюк рассказал о разговоре с президентом WBO.
Президент WBO заявил, что Усик станет чемпионом, если победит Джойса

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсел заявил, что если Александр Усик (18-0, 13 КО) победит Джо Джойса (12-0, 11 KO), а победитель боя Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) - Тайсон Фьюри (30-0, 21 KO) не встретится с ним в следующем бою, то украинец станет чемпионом.

Отметим, что Джошуа и Фьюри обсуждают контракт на два боя, а значит, что между этими поединками встречаться с Усиком никто из них не будет.

Александр Красюк, промоутер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) сообщил, что не видит смысла добиваться получения титульного боя для украинца законными путями.

"Да, я общался с Пако, мы обсуждали эту проблему. Он сказал, что если твой парень победит, то станет чемпионом, если Джошуа или Фьюри не подерутся против него после их первого поединка", - цитирует Красюка YouTube-канал iFL TV.

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Теги: Александр Усик, бокс, Джо Джойс
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