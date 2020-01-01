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Камбосос - о торгах боя с Лопесом: Я чуть не выплюнул свой кофе

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Боксер считает, что он и Лопес заслуживают этих денег.
Джордж Камбосос
Джордж Камбосос
Getty Images

Австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) прокомментировал торги по поводу организации Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

"Когда они закончились, я пил кофе и чуть не выплюнул его. Торги были отличные. Думаю, что это заслужено, потому что я прошел тяжелый путь, как и Лопес. Он заслуживает эти деньги. Он побил мужчину, чтобы стать мужчиной.

Эдди Хирн поздравил нас обоих, хоть он даже не наш промоутер. Он даже не выиграл торги. Наши промоутеры уже богаты и без бойцов не бывает поединков. Два парня рискуют, оба непобежденные. Ему 23, мне 27. Это огромный бой. Это здорово для бокса, потому что показывает, в нем еще много денег", - цтитирует Камбосос BoxingScene.

Промоутерские торги по бою Камбосос - Лопес выиграла компания Triller, которая предложила общую сумму гонораров бойцов в размере более 6 миллионов долларов.

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Теги: Джордж Камбосос, бокс, Теофимо Лопес
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