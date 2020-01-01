Команды Канело и Планта начали переговоры о поединке
Поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона может пройти в сентябре.
Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что он уже ведет переговоры с Луисом ДеКубасом о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО).
Сейчас обе стороны должны представить финансовые предложения на бой от имени платформы DAZN и телевидения FOX соответственно. После выбора более выгодного, переговоры продолжатся.
8 мая Канело встретится с Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО), тогда как Плант, вероятно, дождется поединка с Альваресом в сентябре.
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