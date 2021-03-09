Красюк рассказал новые подробности организации боя Усик - Джойс

Александр Красюк рассказал, когда ждать анонса боя Александра Усика с Джо Джойсом.

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк объяснил, когда можно ждать анонса о поединке украинца с Джо Джойсом (12-0, 11 KO). По его словам, сначала необходимо дождаться официального объявления поединка Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0, 21 KO).

"Когда ждать бой Усика? Точно не осень. Но, сказать больше на сегодняшний день достаточно сложно. Объясню почему. Бой Джошуа - Фьюри до сих пор не оглашен. Без его объявления нет юридических причин оглашать поединок Джойс - Усик за временного чемпиона. А в случае, если сторони Джошуа и Фьюри так и не договорятся, то WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа - Усик. Поэтому мы вынуждены ждать, пока сложатся все пазли", - сказал Красюк в интервью Чемпиону.

Ранее сообщалось, что Джойс готов провести бой с Усиком на Марсе.