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Красюк рассказал новые подробности организации боя Усик - Джойс

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Александр Красюк рассказал, когда ждать анонса боя Александра Усика с Джо Джойсом.
Александр Усик и Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк
K2

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк объяснил, когда можно ждать анонса о поединке украинца с Джо Джойсом (12-0, 11 KO). По его словам, сначала необходимо дождаться официального объявления поединка Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0, 21 KO). 

"Когда ждать бой Усика? Точно не осень. Но, сказать больше на сегодняшний день достаточно сложно. Объясню почему. Бой Джошуа - Фьюри до сих пор не оглашен. Без его объявления нет юридических  причин оглашать поединок Джойс - Усик за временного чемпиона. А в случае, если сторони Джошуа и Фьюри так и не договорятся, то WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа - Усик. Поэтому мы вынуждены ждать, пока сложатся все пазли", - сказал Красюк в интервью Чемпиону.

Ранее сообщалось, что Джойс готов провести бой с Усиком на Марсе.

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Теги: Александр Усик, бокс, Джо Джойс, Александр Красюк
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pусский  (аноним)  09.03.2021, 20:29
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