Переключиться на мобильную версию

Головкин вернется на ринг в конце весны

Комментариев: 0
Казахстанский боксер встретится с непобежденным мексиканцем.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Чемпион мира в средней весовой категории по версии IBF Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) может вернуться в ринг в мае 2021 года.

Об этом рассказал глава компании Golden Boy Promotions Оскар Д Ла Хойя в интервью Fight Freaks Unite.

По его словам, команда казахстанца заинтересована в поединке с его подопечным Хайме Мунгия (36-0, 29 КО).

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (55-2-1, 37 КО) дал понять, что пока не собирается устраивать трилогию с GGG. Канело ждет бой против претендента Билли Джо Сондерса (36-0, 27 КО). Мексиканец не сомневается в легкой победе.

Поделись:
Теги: Геннадий Головкин, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь