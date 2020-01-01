Головкин вернется на ринг в конце весны

Казахстанский боксер встретится с непобежденным мексиканцем.

Чемпион мира в средней весовой категории по версии IBF Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) может вернуться в ринг в мае 2021 года.

Об этом рассказал глава компании Golden Boy Promotions Оскар Д Ла Хойя в интервью Fight Freaks Unite.

По его словам, команда казахстанца заинтересована в поединке с его подопечным Хайме Мунгия (36-0, 29 КО).

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (55-2-1, 37 КО) дал понять, что пока не собирается устраивать трилогию с GGG. Канело ждет бой против претендента Билли Джо Сондерса (36-0, 27 КО). Мексиканец не сомневается в легкой победе.