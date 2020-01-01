Лопес-старший: Поединок против Теофимо стал для Ломаченко уроком

Тренер высказался о победе своего сына над украинцем.

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, Теофимо-старший, считает, что Василия Ломаченко нужно было приземлить.

Об этом он заявил в интервью GFunky Boxing.

“Ломаченко - примадонна, но при этом он всегда был настоящим чемпионом. Я не собираюсь преуменьшать его достоинства. Но поймите: мы должны были спустить его на землю. Я ему так и сказал перед боем.

Думаю, поединок против Теофимо стал для него уроком. Лома был титулованным любителем, одним из лучших. Он все делал правильно, боксировал с лучшими. Для нас победить этого парня и забрать все его пояса... Это очень круто“, - говорит Теофимо-старший.

Бой между Лопесом и Ломаченко состоялся в октябре прошлого года и завершился победой американца решением судей.