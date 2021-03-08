"Я готов": Джойс ответил Усику на готовность украинца провести бой на Марсе

Британец опубликовал свой коллаж с Красной планетой.

Британский супертяжеловес Джо Джойс продолжил свою переписку в соцсетях с украинцем Александром Усиком

Джойс ответил на слова Усика, что тот готов драться с ним даже на Марсе.

"Я готов", - заверил Джо Джойс, выложив изображение, на котором он покорил Марс.

Ожидается, что Усик и Джойс встретятся в бою за временный пояс WBO в конце весны.