"Я готов": Джойс ответил Усику на готовность украинца провести бой на Марсе
Британец опубликовал свой коллаж с Красной планетой.
Британский супертяжеловес Джо Джойс продолжил свою переписку в соцсетях с украинцем Александром Усиком
Джойс ответил на слова Усика, что тот готов драться с ним даже на Марсе.
"Я готов", - заверил Джо Джойс, выложив изображение, на котором он покорил Марс.
I’m ready Usyk... #THEJUGGERNAUT https://t.co/OBReKG1nDB pic.twitter.com/Czx04B20yg— Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) March 7, 2021
Ожидается, что Усик и Джойс встретятся в бою за временный пояс WBO в конце весны.
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