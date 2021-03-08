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"Я готов": Джойс ответил Усику на готовность украинца провести бой на Марсе

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Британец опубликовал свой коллаж с Красной планетой.
Джо Джойс
Джо Джойс
Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс продолжил свою переписку в соцсетях с украинцем Александром Усиком

Джойс ответил на слова Усика, что тот готов драться с ним даже на Марсе.

"Я готов", - заверил Джо Джойс, выложив изображение, на котором он покорил Марс.

Ожидается, что Усик и Джойс встретятся в бою за временный пояс WBO в конце весны.

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Теги: Джо Джойс, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    08.03.2021, 10:34
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Видимо по голове много получал))
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