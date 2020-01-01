Менеджер Джойса: Мы на 100 процентов уверены, что бой с Усиком состоится

Британец готов драться с Усиком где угодно.

Менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс прокомментировал вероятный бой своего подопечного против Александра Усика (18-0, 13 КО).

Несмотря на то, что Усик отметил, что пока ничего неизвестно о следующем поединке, Джонс уверен в том, что поединок с украинцем состоится.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.

"Если все стороны не смогут прийти к соглашению, бой уйдет на промоутерские торги. Пока их не огласили, поэтому сейчас Фрэнк Уоррен пытается заключить сделку с командой Усика. Посмотрим, как сложится, но мы на 100% уверены, что бой состоится.

Возможное предложение Triller? Это еще неизвестно. Когда DAZN пришла в бокс, она тоже сорила очень большими деньгами. Triller заявляет о себе, но мы просто не знаем, что будет дальше.

Джо выступал на BT Sport, построил там свою платформу. Было бы хорошо, чтобы бой прошел там, но есть так, как есть. Пусть будет, что будет.

Джо Джойс готовится к Усику в следующем бою. Несмотря на место проведения поединка, Джо будет к нему готов", - поведел менеджер британца.