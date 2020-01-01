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Усик хочет провести бой с Джойсом в Украине

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Команда украинца продложает вести переговоры.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский супертяж Александр Усик надеется провести поединок с Джозефом Джойсом в любом украинском городе.

Об этом он расскал во время прямой трансляции в своем Instagram.

"Где будет бой? Очень бы хотелось провести его на родине – в Киеве или в любом другом городе, но на территории Украины. Это было бы большим праздником для нашей страны. Надо работать в этом направлении не только одному мне, но еще и большой команде", - сообщил Усик.

"Пока говорим, договариваемся. Очень бы хотелось, чтобы это прошло в Киеве, но не все зависит от нас. Промоутеры – это люди, которые пытаются заработать. Они будут рационально смотреть на заработок, определяя, где состоится этот поединок. На данный момент никакой конкретики нет. Мы с Джо пока в твиттере между собой говорим. Так что надо просто чуть-чуть подождать", - добавил он.

Напомним, что победитель боя Усика и Джойса должен стать временным чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе, а в перспективе — и следующим регулярным чемпионом мира.

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Теги: Александр Усик, Джозеф Джойс, бокс
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