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"В Киеве вы не смогли наполнить даже ванну": Джойс остро ответил Усику

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Британец признался, что скучает по украинскому боксеру.
Джо Джойс
Джо Джойс
Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) остро ответил украинскому боксеру Александру Усику (18-0, 13 КО), который предложил провести бой на НСК Олимпийский в Киеве.

Джойс в Twitter отверг данное предложение, упрекнув украинских граждан, а также намекнул на то, что их бой состоится в Великобритании.

"Ах, вы живы, в Киеве вы не могли наполнить ванну, не говоря уже о стадионе, до скорой встречи в Великобритании. PS я скучаю по тебе", - написал Джойс.

Отметим, в команде Усика надеются, что следующий бой пройдет в Украине.

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Теги: Джо Джойс, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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alex-zol    06.03.2021, 14:37
Оценка:  -20
alex-zol
ахахаха))) европейська столиця))))
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