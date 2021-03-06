"В Киеве вы не смогли наполнить даже ванну": Джойс остро ответил Усику

Британец признался, что скучает по украинскому боксеру.

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) остро ответил украинскому боксеру Александру Усику (18-0, 13 КО), который предложил провести бой на НСК Олимпийский в Киеве.

Джойс в Twitter отверг данное предложение, упрекнув украинских граждан, а также намекнул на то, что их бой состоится в Великобритании.

"Ах, вы живы, в Киеве вы не могли наполнить ванну, не говоря уже о стадионе, до скорой встречи в Великобритании. PS я скучаю по тебе", - написал Джойс.

Ah your alive, you couldn’t fill a bath in Kiev let alone a stadium, see you in the UK very soon.

PS I miss you 😢 #THEJUGGERNAUT https://t.co/WNUmUEltBb — Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) March 5, 2021

Отметим, в команде Усика надеются, что следующий бой пройдет в Украине.