Хирн - о бое Ломаченко - Хэйни: Это будет восхитительная схватка

Промоутер готов организовать данный поединок.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о возможном бое между Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и чемпионом WBC Дэвином Хэйни (25-0, 15 КО).

"Сейчас случился поворот на 180 градусов в организации боя Хэйни - Линарес, ведь появился Ломаченко. Билл Хэйни позвонил мне и сказал, чтобы мы заставили Василия выйти в ринг.

Я общался с Эгисом Климасом и сказал, что мы сделаем предложение Top Rank. Я был бы счастлив провести этот бой, это была бы восхитительная схватка. Дэвин также будет счастлив подраться с Ломаченко.

Если мы сможем договориться об условиях, то это будет предпочтительнее Линареса. Но если не выйдет, то Линарес готов к работе", - рассказал Хирн в интервью iFL TV.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Хэйни может состояться в конце весны.