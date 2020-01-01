Хэйни и Линарес ведут переговоры о бое в конце весны - источник

Это означает, что поединок с Ломаченко откладывается.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни ведет переговоры о поединке с Хорхе Линаресом.

Как сообщает известный журналист Sports Illustrated Крис Манникс на своей страничке в Twitter, боксеры уже находятся на продвинутой стадии переговоров. Ожидается, что поединок состоится в мае 2021 года.

На днях Хэйни устроил словесную перепалку с Василием Ломаченко в Twitter. Украинец даже выразил желание подраться с Девином в апреле-мае.

В последнем бою 22-летний Хэйни (25-0, 15 KO) победил Юриоркиса Гамбоа единогласным решением судей, успешно защитив свой чемпионский титул.

Экс-чемпион мира по версии WBA Линарес (47-5, 29 KO) в феврале прошлого года нокаутировал Карлоса Моралеса.