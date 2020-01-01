Хантер заявил о желании отомстить Усику

Украинский боксер нанес американцу единственное поражение в профи-карьере.

Американский супертяж Майкл Хантер жаждет реванша с украинцем Александром Усиком.

Об этом он заявил в интервью Behind The Gloves.

"Конечно, я заинтересован в таком поединке. Наверное, это единственный бой, которого я действительно хочу. Но я должен придерживаться своего пути, что бы меня там ни ожидало. Прямо сейчас я иду по своему маршруту.

Думаю, что в конце концов наши пути снова пересекутся, и это будет другая ситуация. Я однозначно хочу отомстить за поражение в первом бою", - рассказал он.

Напомним, что в первом бою, который состоялся в 2017 году в рамках тяжелого веса, Усик одолел Хантера решением судей.