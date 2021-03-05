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Богачук: Я молод и голоден, как всегда

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Украинец обещает вернуться.
Сергей Богачук
Сергей Богачук
Getty Images

25-летний украинский проспект второго полусреднего веса Сергей Богачук (18–1, 18 КО) неудачно провел 19-й бой на профи-ринге против Брэндона Адамса (23-3, 15 КО).

После поражения Богачук решил обратиться ко своим поклонникам в своем Twitter-аккаунте.

"Я хочу поблагодарить всех своих фанатов. Ваша поддержка много значит для меня.

Я поздравляю Брэндона Адамса. Я молод и голоден, как всегда. Я вернусь", - написал Богачук.

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Теги: Сергей Богачук, Брэндон Адамс, бокс
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