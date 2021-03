Богачук: Я молод и голоден, как всегда

25-летний украинский проспект второго полусреднего веса Сергей Богачук (18–1, 18 КО) неудачно провел 19-й бой на профи-ринге против Брэндона Адамса (23-3, 15 КО).

После поражения Богачук решил обратиться ко своим поклонникам в своем Twitter-аккаунте.

I’d like to thank all my fans. Your support means a lot to me. And congratulations to Brandon Adams. I’m young and hungry as ever and I will be back.