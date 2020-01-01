Переключиться на мобильную версию

Богачук - Адамс: видео боя

Комментариев: 0
Представляем полный поединок украинца Сергея Богачука против Брэндона Адамса.

Богачук - Адамс
Богачук - Адамс
Tom Hogan - Hoganphotos/Ring City USA

В ночь с 4 на 5 марта украинский проспект Сергей Богачук (18-1, 18 КО) на арене Felix Pagan Pintor в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) вышел на 10-раундовый бой против 31-летнего американца Брэндона Адамса (23-3, 15 КО). Это была первая серьезная проверка для Богачука на пути к вершине в первом среднем весе.

Украинец уверенно забирал бой, ведь по очкам, но в восьмом раунде соперник потряс его хуком, а затем нокаутировал левым апперкотом. Судья досчитал до 10 и признал Адамса победителем.

Вашему вниманию полное видео боя Богачук - Адамс:

Поделись:
Теги: Сергей Богачук, Брэндон Адамс, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь