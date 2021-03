Богачук - Адамс: видео нокаута

В ночь с 4 на 5 марта украинский проспект Сергей Богачук (18-1, 18 КО) на арене Felix Pagan Pintor в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) вышел на 10-раундовый бой против 31-летнего американца Брэндона Адамса (23-3, 15 КО). Это была первая серьезная проверка для Богачука на пути к вершине в первом среднем весе.

Украинец уверенно забирал бой, ведь по очкам, но в восьмом раунде соперник потряс его хуком, а затем нокаутировал левым апперкотом. Судья досчитал до 10 и признал Адамса победителем.

Видео нокаута:

👉2 rounds to go, Bohachuk was winning the fight and then “The Cannon“ Adams 💣... #boxing #BohachukAdams pic.twitter.com/HipkLJLTIX