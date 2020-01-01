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Богачук потерпел первое поражение в профи-карьере

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Украинец проиграл Адамсу техническим нокаутом.
Сергей Богачук и Брэндон Адамс
Сергей Богачук и Брэндон Адамс
Twitter.com

25-летний украинский проспект второго полусреднего веса Сергей Богачук (18–1, 18 КО) неудачно провел 19-й бой на профи-ринге.

В ночь с 4 на 5 марта он провел поединок на арене Felix Pagan Pintor в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) против американца Брэндона Адамса и проиграл техническим нокаутом в 8-м раунде. 

Перелом произошел в восьмой трехминутке, когда американец отправил соперника в нокдаун. Восстановиться Богачук так и не сумел и был добит в одной из следующих атак. На момент остановки боя он вел в счёте на всех трех судейских картах.

На кону стоял титул чемпиона по версии WBC Continental Americas. 

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Теги: Сергей Богачук, Брэндон Адамс, бокс
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