Богачук потерпел первое поражение в профи-карьере

Украинец проиграл Адамсу техническим нокаутом.

25-летний украинский проспект второго полусреднего веса Сергей Богачук (18–1, 18 КО) неудачно провел 19-й бой на профи-ринге.

В ночь с 4 на 5 марта он провел поединок на арене Felix Pagan Pintor в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) против американца Брэндона Адамса и проиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.

Перелом произошел в восьмой трехминутке, когда американец отправил соперника в нокдаун. Восстановиться Богачук так и не сумел и был добит в одной из следующих атак. На момент остановки боя он вел в счёте на всех трех судейских картах.

На кону стоял титул чемпиона по версии WBC Continental Americas.