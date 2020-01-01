Ломаченко и Хэйни договорились о проведении боя
Боксеры обсудили поединок в соцсетях.
Переписка в Twitter экс-чемпиона в легком весе Василия Ломаченко и американского чемпиона WBC Девина Хэйни завершилась договоренностью о встрече.
Хэйни поинтересовался, куда пропал Ломаченко, на что Василий ответил, что готов с ним подраться.
Позже Хэйни предложил провести бой в конце весны. Василий принял предложение.
"Я свободен в апреле или в конце мая", - написал Хэйни.
"Это стандарное время для подготовку для меня. Я буду готов", - ответил украинец.
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