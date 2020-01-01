Ломаченко и Хэйни договорились о проведении боя

Боксеры обсудили поединок в соцсетях.

Переписка в Twitter экс-чемпиона в легком весе Василия Ломаченко и американского чемпиона WBC Девина Хэйни завершилась договоренностью о встрече.

Хэйни поинтересовался, куда пропал Ломаченко, на что Василий ответил, что готов с ним подраться.

Позже Хэйни предложил провести бой в конце весны. Василий принял предложение.

"Я свободен в апреле или в конце мая", - написал Хэйни.

"Это стандарное время для подготовку для меня. Я буду готов", - ответил украинец.