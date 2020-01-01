Переключиться на мобильную версию

Ломаченко и Хэйни договорились о проведении боя

Комментариев: 0
Боксеры обсудили поединок в соцсетях.
Василий Ломаченко - Девин Хэйни
Василий Ломаченко - Девин Хэйни

Переписка в Twitter экс-чемпиона в легком весе Василия Ломаченко и американского чемпиона WBC Девина Хэйни завершилась договоренностью о встрече.

Хэйни поинтересовался, куда пропал Ломаченко, на что Василий ответил, что готов с ним подраться.

Позже Хэйни предложил провести бой в конце весны. Василий принял предложение.

"Я свободен в апреле или в конце мая", - написал Хэйни.

"Это стандарное время для подготовку для меня. Я буду готов", - ответил украинец.

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Девин Хэйни, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь