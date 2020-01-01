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Стало известно, когда Ломаченко вернется на ринг

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Промоутер Бом Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий поединок летом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Экс-чемпион мира в трех дивизионах украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернется в ринг не раньше второй половины лета.

Об этом заявил промоутер нашего боксера Боб Арум в интервью IFL.

По его словам, это может быть поединок с чемпионом мира по версии WBC Дэвином Хэйни (25-0, 15 KO).

"Я бы хотел устроить этот поединок. Его можно организовать. Я думаю, у Хэйни с Эдди Хирном уже есть следующий бой. После этого, если Дэвин захочет драться с Ломаченко, я буду рад устроить их поединок. Это был бы отличный бой. Ломаченко проведет следующий бой летом – в июле или августе", - заявил Арум.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Боб Арум
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