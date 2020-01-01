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Названа предварительная дата боя Лопес - Камбосос

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Бой может состояться в Майами.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Промоутерская компания Triller планирует провести бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) с претендентом Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) в мае этого года.

Об этом рассказал Лопес в интервью SiriusXMBoxing, сообщает в своем Twitter журналист Майкл Бенсон.

По его информации, поединок планируют 29 мая в Майами (штат Флорида).

Кроме того, известно, что вариант, при котором в вечере бокса должен был участвовать Оскар де ла Хойя, уже не рассматривают.

Ранее Лопес заявил, что намерен стать свободным агентом в ближайших боях. Боксер не хочет сотрудничать с компанией Top Rank, с которой у него действующий контракт. 

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Теги: Теофимо Лопес, бокс
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