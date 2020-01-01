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Хирн дал прогноз на поединок Канело - Сондерс

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Хирн считает, что Альваресу будет очень сложно в этом бою.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн в интервью Boxing Scene рассказал, что думает о предстоящем объединительном поединке во втором среднем весе между Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 KO) и Саулем Альваресом (55-1-2, 37 KO)

"Когда я наблюдал бой Канело с Йылдырымом, я думал о поединке против Сондерса, о движениях Билли.

У Канело отличная работа ног, но Сондерс будет кружить по рингу. Я думаю, что Альваресу нужно будет много времени, чтобы добраться до него. Для Канело - это самый сложный бой в дивизионе, более тяжелый, чем против Калеба Планта", - заявил он.

Поединок Альварес - Сондерс запланирован на 8 мая 2021 года. На кону поединка будут титулы WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе. 

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Теги: Билли Джо Сондерс, Сауль Альварес, бокс, Эдди Хирн
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