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Ломаченко и Хэйни продолжили перепалку в соцсетях

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У боксеров нет запланированных боев, так что это может вылиться в поединок.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни продолжили перепалку в соцсетях, которая началась с замечания Хэйни о том, что от Ломаченко не было никаких новостей в последнее время, на что украинец жестко ответил, что он ждет, когда "вы, трусы, решитесь на настоящий бой"

Хэйни решил отметить, что "Ожидание - это не лучший для тебя вариант, полагаю, ты понял это в бою с Тео".

Но ответ Ломаченко не заставил себя ждать:

"Ожидание - это твое любимое занятие, потому что ты все еще не боксировал ни с одним стоящим соперником".

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"Я определенно ждал боя с тобой, когда был твоим обязательным претендентом, а ты попросил вручить тебе франшизный пояс".

"Ты прекрасно знаешь, что это было не мое решение! Но тебе не на что жаловаться, так как они вручили тебе пояс письмом", - ответил Ломаченко.

Хэйни пожелал подробностей "Что же, расскажи, кто принял это решение?"

На этом их общение прервалось.

Отметим, что оба боксера в настоящий момент не имеют назначенных боев.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс
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