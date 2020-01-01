Ломаченко и Хэйни продолжили перепалку в соцсетях

У боксеров нет запланированных боев, так что это может вылиться в поединок.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни продолжили перепалку в соцсетях, которая началась с замечания Хэйни о том, что от Ломаченко не было никаких новостей в последнее время, на что украинец жестко ответил, что он ждет, когда "вы, трусы, решитесь на настоящий бой"

Хэйни решил отметить, что "Ожидание - это не лучший для тебя вариант, полагаю, ты понял это в бою с Тео".

Но ответ Ломаченко не заставил себя ждать:

"Ожидание - это твое любимое занятие, потому что ты все еще не боксировал ни с одним стоящим соперником".

Американец из подколок перешел к прямым оправданиям

"Я определенно ждал боя с тобой, когда был твоим обязательным претендентом, а ты попросил вручить тебе франшизный пояс".

"Ты прекрасно знаешь, что это было не мое решение! Но тебе не на что жаловаться, так как они вручили тебе пояс письмом", - ответил Ломаченко.

Хэйни пожелал подробностей "Что же, расскажи, кто принял это решение?"

На этом их общение прервалось.

Отметим, что оба боксера в настоящий момент не имеют назначенных боев.