Уайт: Я уверен в своей победе над Поветкиным

Диллиан Уайт намерен нокаутировать россиянина.

Британский супертяж Диллиан Уайт (27-2, 18 KO) поделился ожиданиями от предстоящего реванша против Александра Поветкина (36-2-1, 25 KO).

Британец уверен в своей победе над россиянином и намерен его нокаутировать.

"Я собираюсь одержать победу и сделаю это стильно. 100% я его нокаутирую. На этот раз, если Поветкин упадет, то я уже не упущу свой шанс, поверьте мне.

Я уверен в своей победе. Я уже бил его раньше и знаю, что могу довести дело до конца. Как только начнется бой, вы увидите, что я поработал над всеми ошибками, которые допускал в первом поединке. Вариант с поражением мы не рассматриваем, мне нужна только победа.

В первом бою случилась то, что в нашем весе происходит довольно часто. Я полностью контролировал ход поединка и всего на секунду потерял бдительность, в результате чего он меня поймал. Этот нокаут не нанес мне урон ни моральный, ни физический", - цитирует Уайта BoxingScene.