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Уайт: Я уверен в своей победе над Поветкиным

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Диллиан Уайт намерен нокаутировать россиянина.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяж Диллиан Уайт (27-2, 18 KO) поделился ожиданиями от предстоящего реванша против Александра Поветкина (36-2-1, 25 KO).

Британец уверен в своей победе над россиянином и намерен его нокаутировать.

"Я собираюсь одержать победу и сделаю это стильно. 100% я его нокаутирую. На этот раз, если Поветкин упадет, то я уже не упущу свой шанс, поверьте мне.

Я уверен в своей победе. Я уже бил его раньше и знаю, что могу довести дело до конца. Как только начнется бой, вы увидите, что я поработал над всеми ошибками, которые допускал в первом поединке. Вариант с поражением мы не рассматриваем, мне нужна только победа.

В первом бою случилась то, что в нашем весе происходит довольно часто. Я полностью контролировал ход поединка и всего на секунду потерял бдительность, в результате чего он меня поймал. Этот нокаут не нанес мне урон ни моральный, ни физический", - цитирует Уайта BoxingScene.

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Теги: Диллиан Уайт, бокс, Александр Поветкин
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  02.03.2021, 14:55
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гость
Где пердёжь кацапского фашистского педераста - РУССКИЙ??? Эй, проснись, ты серешь.
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