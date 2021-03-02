Камбосос рассказал, как Пакьяо "готовил" его к бою с Ломаченко

Австралиец был спарринг-партнером Мэнни Пакьяо.

Австралийский боксер Джордж Камбосос рассказал о том, как проводил спарринг с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.

"Я не просто так стал спарринг-партнером Пакьяо, меня перед этим протестировали, чтобы понять, достоин ли я этого. В итоге я прошел с ним 3 лагеря и 23 раунда. Я уже доказал, чего стою, и теперь пришло время шокировать мир победой над Лопесом.

Я очень многому научился у Пакьяо, люблю его. Не сомневаюсь, что он скажет обо мне: "Камбосос - убийца, он может справиться с Лопесом".

Помните, когда-то Ломаченко хотел бой с Пакьяо. Тогда Мэнни сказал мне: "Джордж, почему бы тебе не провести с ним бой? Ты одолеешь Ломаченко", - рассказал Камбосос в интервью YouTube-каналу FightHype.com