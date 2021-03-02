Переключиться на мобильную версию

Камбосос рассказал, как Пакьяо "готовил" его к бою с Ломаченко

Комментариев: 2
Австралиец был спарринг-партнером Мэнни Пакьяо.
Джордж Камбосос
Джордж Камбосос
getty Images

Австралийский боксер Джордж Камбосос рассказал о том, как проводил спарринг с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.

"Я не просто так стал спарринг-партнером Пакьяо, меня перед этим протестировали, чтобы понять, достоин ли я этого. В итоге я прошел с ним 3 лагеря и 23 раунда. Я уже доказал, чего стою, и теперь пришло время шокировать мир победой над Лопесом.

Я очень многому научился у Пакьяо, люблю его. Не сомневаюсь, что он скажет обо мне: "Камбосос - убийца, он может справиться с Лопесом".

Помните, когда-то Ломаченко хотел бой с Пакьяо. Тогда Мэнни сказал мне: "Джордж, почему бы тебе не провести с ним бой? Ты одолеешь Ломаченко", - рассказал Камбосос в интервью YouTube-каналу FightHype.com

Поделись:
Теги: Джордж Камбосос, Василий Ломаченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
vladimir30kh    02.03.2021, 14:20
Оценка:  +8
vladimir30kh
Лопес может дать отсосать предателю, если захочет...))))) В контракте нет реванша, чемпион идет дальше, сопливый Лома аутсайдер , Лопесу не интересен
pусский  (аноним)  02.03.2021, 13:40
Оценка:  0
pусский
Лопес не такой уёбищный, он и победит. Но пока Лопес не даст реванш Ломаченко, он - сраный гондураский Жоплес!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь