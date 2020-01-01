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Деревянченко заявил о готовности вернуться на ринг

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Боксер планирует провести следующий бой в мае или начале лета.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
instagram.com/sergiy.derevyanchenko

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) рассказал, когда он вновь планирует выйти на ринг. По его словам, это должно произойти в мае, июне или июле.

Об этом экс-претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе рассказал в интервью sports.kz.

“Сейчас нахожу в Киеве, тренируюсь. Буквально недавно начал тренироваться — привожу себя в порядок и скоро полечу в Штаты, там буду готовиться.

Бой планируется в мае или июне, но нет никакой конкретики. Может, - в начале июля“, - отметил Деревянченко.

Последний раз Деревянченко выходил на ринг в сентябре 2020 года, когда в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в средний весе решением судей проиграл американцу Джермаллу Чарло.

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Теги: Сергей Деревянченко, бокс
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