Переключиться на мобильную версию

Лопес: Вскоре я смогу выкупить свой контракт

Комментариев: 0
Теофимо Лопес прокомментировал торги за право организации боя с Камбососом.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес недоволен итогом торгов за право проведения боя между ним и претендентом по версии IBF Джорджем Камбососом.

По словам Лопеса, его не устроило отношение к себе, как к стороне В.

«На торгах повторилась ситуация с боем против Ломаченко, когда ко мне относились как к стороне "Б" - это задевает. Я не говорил ни с Бобом Арумом, ни с кем-то другим из Top Rank. Если ребята из Top Rank думают, что после боя с Камбососом я вернусь к ним, то они ошибаются. Вскоре я смогу и вовсе выкупить свой контракт», - сообщил боксер в интервью Ring TV.

Торги за право провести бой Лопес — Камбосос выиграла компания Triller Fight Group, которая предложила чуть более шести миллионов долларов. В то же время предложение промоутерской компании Top Rank, которая работает с Лопесом, составило 2.3 миллиона долларов. 

Поделись:
Теги: IBF, Теофимо Лопес, Джордж Камбосос
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь