Лопес: Вскоре я смогу выкупить свой контракт

Теофимо Лопес прокомментировал торги за право организации боя с Камбососом.

Абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес недоволен итогом торгов за право проведения боя между ним и претендентом по версии IBF Джорджем Камбососом.

По словам Лопеса, его не устроило отношение к себе, как к стороне В.

«На торгах повторилась ситуация с боем против Ломаченко, когда ко мне относились как к стороне "Б" - это задевает. Я не говорил ни с Бобом Арумом, ни с кем-то другим из Top Rank. Если ребята из Top Rank думают, что после боя с Камбососом я вернусь к ним, то они ошибаются. Вскоре я смогу и вовсе выкупить свой контракт», - сообщил боксер в интервью Ring TV.

Торги за право провести бой Лопес — Камбосос выиграла компания Triller Fight Group, которая предложила чуть более шести миллионов долларов. В то же время предложение промоутерской компании Top Rank, которая работает с Лопесом, составило 2.3 миллиона долларов.