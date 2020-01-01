Фьюри рассказал, почему сорвался третий бой с Уайлдером

Тайсон Фьюри считает, что не нуждается в третьем поединке с Деонтеем Уайлдером.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) не считает нужным проводить еще один поединок с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Британец уверен, что все доказал в первых двух боях (первый завершился вничью, второй победой Фьюри нокаутом).

Кроме того, по словам Фьюри, он соглашался на 7 разных дат для третьего боя, после чего контракт истек.

"Насколько я понимаю, эта глава завершена. Я дважды его побил, при чем во второй раз разорвал в клочья.

Я согласился на 7 разных дат для третьего боя или вроде того, но ничего не получилось, а потом контракт истек. Между мной и Уайлдером нет боя", - цитирует Фьюри ABC News.