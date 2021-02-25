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Альварес высказался о "козырях" Йылдырыма

Комментариев: 2
Сауль Альварес прокомментировал сильные стороны своего соперника.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес (54-1-2, 36 KO) проведет бой против турецкого претендента Авни Йылдырыма (21-2-0, 12 KO). 

Мексиканец не согласен с мнением, что его соперник не представляет опасности и заверил, что от него можно ждать любых сюрпризов.

"Нет смысла обсуждать наш спарринг, ведь там все по-другому, но я знаю, он сильный и жесткий боец, готовый сойтись лицом к лицу. Он готов ударить и пропустить в ответ.

Всегда нужно быть осторожными с подобными бойцами, потому что они в любой момент могу изменить поединок. И я готов к тому, чтобы избежать любых сюрпризов", - цитирует Альвареса BoxingScene.

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Теги: Сауль Альварес, бокс, Авни Йылдырым
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Комментариев (2)
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Наст. русский  (аноним)  25.02.2021, 17:55
Оценка:  -1
Наст. русский
Не то что мой пидр-клон, обитающий на Украине и ебущий свиней! Этот развратный скотоложец боится любого хряка, потому что его в детстве выеб боров Кузя, но домогается до каждого подсвинка!
pусский  (аноним)  25.02.2021, 17:38
Оценка:  +1
pусский
не то что наш русский пидр Ковалев.
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