Альварес высказался о "козырях" Йылдырыма

Сауль Альварес прокомментировал сильные стороны своего соперника.

Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес (54-1-2, 36 KO) проведет бой против турецкого претендента Авни Йылдырыма (21-2-0, 12 KO).

Мексиканец не согласен с мнением, что его соперник не представляет опасности и заверил, что от него можно ждать любых сюрпризов.

"Нет смысла обсуждать наш спарринг, ведь там все по-другому, но я знаю, он сильный и жесткий боец, готовый сойтись лицом к лицу. Он готов ударить и пропустить в ответ.

Всегда нужно быть осторожными с подобными бойцами, потому что они в любой момент могу изменить поединок. И я готов к тому, чтобы избежать любых сюрпризов", - цитирует Альвареса BoxingScene.